中國暴雨逾2000萬人受災　官媒稱「洪災不至於壞到透頂」

▲《洪災也不是一個徹頭徹腦的壞東西》原文（圖／翻攝鄱陽發布）

▲《洪災也不是一個徹頭徹腦的壞東西》原文（圖／翻攝鄱陽發布）

▲鄱陽縣受困民眾搭小艇撤離。（圖／翻攝中新社）

中國南方暴雨持續，多地飽受洪災之苦，其中江西鄱陽縣多處圩堤之前發生潰決，導致不少民眾的房屋被洪水沖走，是災情最慘重的地方之一。當地官媒 21 日竟發表文章《洪災也不是一個徹頭徹腦的壞東西》，形容「洪災不至於壞到透頂」，引發外界質疑，痛批這種說法根本是何不食肉糜，文章目前已遭到刪除。這篇題為《洪災也不是一個徹頭徹腦的壞東西》的文竟，發表在中共鄱陽縣委主辦的鄱陽報社旗下公眾號「鄱陽發布」當中形容雖然洪災帶來不少破壞，但也帶來了重生和偉大的「抗洪精神」。文章內容指出，歷史罕見的洪災雖然破壞人們的家園，但也激起戰天戰鬥地的昂揚鬥志，「洪災的惡不全是惡，它也催生了善，你能說它是徹頭徹腦的壞東西嗎？」文章中並大讚抗洪官兵，並指出鄉親守望家園、心手相連，「共克時艱的魔力相比洪魔更具洪荒偉力」、「只有設身處地者才有苦盡甘來的的切膚之痛」。文章形容，此次特大洪災給鄱陽人帶來巨大創傷和深重災難，但也催化出許多感天動地的湖城故事，「在災難中重生，在磨礪中崛起。可見，洪災的惡還不至於壞到透頂。當這些偉大的抗洪精神被我們繼承和發揚，洪災的破壞力就將日趨消弭，取而代之的凝聚力戰鬥力和強盛的自愈力。」不過這篇文章發布後引發外界強烈反彈，因為江西鄱陽縣是這次中國洪災災情最為嚴重的地方之一，當地因圩堤漫潰，汪洋一片，當地油墩街鎮民政所所長盛家亮表示，鎮上約有 2 萬多戶受災，加上被水淹的民宅，總共將近 5 萬戶，其中有 72 戶房屋嚴重倒塌，被水沖掉的有 11 戶，此外，還有 1.5 萬畝耕地被淹。目前該篇文章已被刪除。但文章刪除仍無法消解民怨，不少網友諷刺此文是「喪事喜辦」、「拿老百姓的苦痛來作詩」，痛批「智商但凡超過90寫不出這樣的玩意來」、「卑鄙無恥的嘴臉讓人感到噁心」。