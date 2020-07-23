中國大陸官媒民調「關哪一美國領事館回擊」？全場一面倒

▲美國要求中國大陸駐美休士頓總領事館於 3 天內關閉撤離，館內已開始焚燒文件。（圖／翻攝自 Bloomberg Politics YouTube 影片截圖）

▲ 65％ 網友認為應關閉位於香港中環的「美國駐香港及澳門總領事館」；10％ 網友認為應關閉美國駐廣州總領事館；8％ 網友認為應關閉美國駐成都總領事館，另有 17％ 網友選擇其他。（圖／翻攝自環球時報推特）

美中衝突加劇，美國昨（ 22 ）日突然要求中國大陸在 72 小時內，關閉駐休士頓總領事館，領事館隨即開始焚燒文件，造成的濃煙還驚動當地消防單位，但中國大陸領事館拒絕美方消防車入內，消息曝光立刻引發外界關注。對此，中國大陸官媒《環球時報》發起民調「哪家在中國大陸的美國領事館可能被關閉？」陸網友們答案一面倒。面對美國突然要求中國大陸在 72 小時內關閉駐休士頓總領事館，採取前所未有的升級行動，中國大陸外交部強硬表態，必將做出正當和必要性反應，若美方持續一意孤行，陸方也會採取相關措施應對。此外，22 日下午中國大陸官媒《環球時報》在官方推特提及，中國大陸外交部譴責美國關閉中國大陸駐休士頓總領事館，要求美國立即糾正其錯誤。否則中國大陸將做出合理、必要性回應，同時發起民意調查「哪個美國駐中國大陸總領館最有可能被關閉？」選項包含港澳、廣州、成都或其他。截至目前約 1 萬人投票，65％ 網友認為應關閉位於香港中環的「美國駐香港及澳門總領事館」；10％ 網友認為應關閉美國駐廣州總領事館；8％ 網友認為應關閉美國駐成都總領事館，另有 17％ 網友選擇其他。針對關閉中國大陸駐休士頓領事館的舉動，美國國務院發言人奧塔斯格（ Morgan Ortagus ）聲稱，這是為了保護美國知識產權及美國機密。而中國大陸外交部發言人汪文斌則呼籲「美國應撤銷所有錯誤決定」，否則不排除反制，包括考慮關閉美國駐武漢領事館。（編輯：賴詠璿）