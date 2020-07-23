川普嗆可能關更多陸館　前駐中大使：恐引發台海衝突

美國 21 日要求中國駐德州休士頓總領事館在 72 小時內撤離，引發軒然大波，讓美中 2 國關係再度降至冰點。美國總統川普當地時間 22 日針對此事則回應道，「永遠都有可能」關閉更多中國在美的領事館，並對事發當天領事館焚燒可疑文件一事表達關注。
綜合外媒報導，川普 22 日在白宮記者會上，被問到關閉使館風波時簡短表示，關閉更多中國駐美機構的可能性一直存在，並把話題帶到當天領事館傳出火警一事，說：「我猜他們是在焚燒文件和紙張，挺想知道這是怎麼一回事。」
中國駐休士頓總領事館在接獲撤離通知的同天，於館內後院焚燒裝滿文件的箱子，引發火警，卻拒絕當地警消上門查看，被質疑是在焚毀機密文件，休士頓消防隊因未獲准入內，只得於領事館外面監控。
美中關係持續惡化，先前才因新冠肺炎源頭和香港議題互嗆，近日美方又指控 2 名中國駭客受命於中國政府，竊取美、英等國有關新冠病毒的資料，危及歐美的智慧財產權；現在戰火則延燒至雙方外交機構，衝突日趨白熱化。
對於美國突然宣佈有關決定，美國前駐中國大使羅德（ Winston Lord ）接受外媒《美國之音》報導時則稱，雙方外交危機的升級不排除將導致武力衝突，可能的地點是在南海或台灣海峽。羅德認為川普政府此舉是為了連任，但也肯定川普政府對北京的強硬立場：「我認為，與維吾爾族和香港有關的制裁完全正確。」
羅德也聲稱，比起川普，中國國家主席習近平應該為美中關係惡化負起大部分責任，因為其不只對國內(香港、新疆)進行壓制，還干涉包括美國在內的其它國家：「中國在國內外都表現出侵略性，絕對需要某種反擊和堅定性。但是，應該有選擇、有目的而不是全面地進行。」