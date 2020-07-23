休士頓總領事館被撤　陸駐美大使館威脅：將作出正當反應

美國國務院下令，要求中國 72 小時內關閉休士頓總領事館，引發外界譁然，除了中國外交部新上任的發言人汪文斌親上火線，呼籲「美國應撤銷所有錯誤決定」外，中國駐美大使館也在今( 23 日)發表聲明，要求美方「立即撤銷有關錯誤決定，否則必將作出正當和必要反應。」
中國駐美大使館 23 日針對休士頓撤館一事發表聲明，內容譴責美方此舉是對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，也違反中美領事條約有關規定，是蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理，中方對此強烈譴責、堅決反對。
聲明並指出，中方一貫堅持不干涉別國內政，多年來中國駐美使領館始終根據《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》等規定履職，致力促進中美兩國的交往合作，而現在美方有關指控卻是毫無根據、牽強附會，根本就是「欲加之罪，何患無辭」。
中國駐美大使館並稱，相較於中方按規定履職，美方卻在去年 10 月和今年 6 月對中國駐美外交人員無端設限，不但多次私自開拆中方的外交郵袋，還查扣中方公務用品；而由於近期美方肆意污名化和煽動仇視，中國駐美使館近期已經不只 1 次收到針對中國駐美外交機構和人員安全的威脅。
聲明最後強調，單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員的數量來看，美方遠遠多於中方，因此敦促美方，切勿搬起石頭砸自己的腳，應立即撤銷有關的錯誤決定，否則，中方也必將作出「正當和必要反應」。