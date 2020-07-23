中國暴雨27省市逾4500萬人受災！安徽小鎮15村全淹

中國大陸南方自 6 月起就持續暴雨，已將近 2 個月仍無緩和跡象，長江、黃河、淮河流域都有不少居民受災；根據官方統計，從 6 月起截至 7 月 22 日，中國大陸已有 27 個省市、 4550 多萬人次受災，直接經濟損失高達 1160.5 億人民幣。
中國應急管理部 22 日公告稱，主汛期（ 6 月 1 日）以來，洪災已造成江西、安徽、湖北、湖南、廣西、貴州、廣東、重慶、四川等 27 省（區、市）共 4552.3 萬人次受災， 142 人死亡失蹤， 3.5 萬間房屋倒塌，直接經濟損失達 1160.5 億元。
安徽合肥市廬江縣石大圩連河段昨( 22 日)出現潰決，石大圩內 3 個鄉鎮受影響，當地緊急安排民眾撤離。與此同時，安徽六安市固鎮也發生堤壩潰決，導致全鎮 15 個村全數被淹，約 4 萬多人被困。
中國大陸官方並指出，當前長江中下游和淮河上中游的防汛任務仍艱鉅繁重。中國國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平於 22 日的會商中提出，長江幹流水位長時間超警、淮河幹流洪水正向下游推進、太湖高水位波動，當前防汛形勢仍然嚴峻，不能有絲毫放鬆，必須統籌做好淮河洪水防禦工作、重點抓好長江三峽水庫調度、繼續加強太湖洪水外排工作，以及提前做好黃河、海河流域未來一段時期的強降雨防禦工作。
為了因應災情，中國應急管理部已提前部署黃河流域、海河流域消防救援總隊共 5557 名消防員進入臨戰狀態，緊盯雨情汛情態勢，預研預判重點地區，組織抗洪搶險人員裝備編成和物資儲備，並進行專業訓練和拉動演練等。