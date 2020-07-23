政府設備禁用TikTok　美參院委員會表決一致通過

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯邦參議院的一個委員會因憂心用戶個資安全，今天通過法案，禁止聯邦政府員工在政府配發的公務設備上使用中國企業持有的熱門影音分享應用程式TikTok。路透社報導，由聯邦參議員霍利（Josh Hawley）提出的「政府設備禁用TikTok法案」（No TikTok onGovernment Devices Act），今天在參院國土安全暨政府事務委員會（U.S. Senate Committee on HomelandSecurity and Governmental Affairs）獲一致通過，接下來將送交聯邦參議院進行表決。TikTok廣受美國青少年喜愛，每個月2650萬美國活躍用戶中有約6成年齡在16至24歲之間，但這也引發美國監管單位和議員高度關注，擔心用戶個資會落入北京政府官員手中。北京於2017年推出的「國家情報法」規定，中共情報工作機構可以要求有關單位、組織和公民支持、協助與配合官方的情報工作，不論是在境內或境外。本月稍早，聯邦眾議院已以336票對71票，通過由眾議員巴克（Ken Buck）提出的法案，禁止聯邦政府員工在政府配發的設備下載這款應用軟體，為總預算7410億美元國防政策法案的一環。在眾院、參院國土安全暨政府事務委員會接連表決通過下，這項禁令或許很快就會在美國成為法律。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090723