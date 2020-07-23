使館爭議再一樁！外媒爆：中駐舊金山領館藏解放軍通緝犯

美國政府 21 日要求中國駐休士頓總領事館須於 72 小時內關閉，引起輿論風波，中方揚言若美方不改正錯誤行為，則將作出「正當且必要的反應」；與此同時又有外媒爆料稱， 1 名具解放軍背景、被美國 FBI 通緝的科研人員很可能就藏匿在中國駐舊金山的領事館裡，若消息屬實，則美中使館爭議恐再添一樁。
綜合美國新聞網站《 Axios 》、《 CNBC 》等外媒報導， 7 月 20 日美國聯邦檢察官曾在加州北區聯邦法庭提交 1 份文件，裡頭提到有名叫「唐娟」（ Juan Tang ，音譯）的女子，先前以 J-1 訪問學者的簽證，於加州大學戴維斯分校從事研究工作，但卻未於申請簽證時主動透露自己與解放軍的關係，後來被發現她其實在中國空軍軍醫大學工作，實為中共現役軍人。
美國聯邦調查局（ FBI ）在取得搜索證後，於上月 20 日搜查了唐娟的住處，發現了有關證據，唐娟在上月 26 日被控以簽證欺詐的罪名；但就在事發後幾天，唐娟就進入了中國駐舊金山領事館未再現身， FBI 估計唐娟至今仍藏身於該使館。
唐娟案的曝光時間點正值美國關閉中國駐休斯頓領事館，而她並非是近期唯一的案例。加州檢察官 20 日才以同樣罪名，控告史丹佛大學中籍訪問學者宋琛（ Shen Song ）隱瞞解放軍現役軍人的身分，擔心這是一連串由解放軍空軍總醫院為主推動的計畫，旨在竊取美國機構的機密資訊。
有關報導並引述律師分析指出，使用外交手段庇護被指控犯有聯邦罪行的疑犯恐加劇美中關係緊張，尤其是在美國尋求打擊中國間諜和研究盜竊行為之際。而就中國的外交事務來看，與涉嫌盜竊知識產權的嫌疑人密切聯繫一事也顯得相當詭異：「利用領事館的外交豁免權在刑事案件中庇護被告人，如果的確如此，那真是非同尋常。」認為這將被美國視為高度挑釁的行為，亦違反了外交基本慣例。