新冠疫情露曙光！WHO：明年有機會推出疫苗

新冠肺炎疫情全球延燒，截至台灣時間 23 日中午已造成至少 15177477 人感染、 622183 人死亡，疫苗和有效治療藥物的研發是當務之急。世界衛生組織( WHO ) 22 日聲稱，研究員在新冠肺炎疫苗的研發上有「良好進展」，首批疫苗明年或許就能投入應用。
綜合外媒報導，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（ Mike Ryan ） 22 日表示，部分疫苗已進入第 3 階段的試驗，在安全性、免疫反應上都尚未出現失敗，但首批疫苗最快預計也要明年初才能投入使用。
萊恩並聲稱，世衞除了致力於遏止病毒擴散，也須確保疫苗產能的擴大以及公平分配，因為疫苗研發的目標是為了讓所有人都能使用，而沒有貧富貴賤之分；也希望在疫苗正式問世之前，不會再有新一波嚴重的疫情爆發。
萊恩也警告，有鑑於新冠肺炎在美國大流行，是否如期開學也成了爭議所在，但在有效控制社區感染的情況前，學校的重開與否必須審慎評估，若能在社區中預防病毒傳播，學童重返校園才可能實現。
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