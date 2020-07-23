中俄伸手北極圈　蓬佩奧：美國將力阻野心

（中央社哥本哈根22日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，美國將更積極介入北極圈地區，以對抗俄羅斯漸增的影響力，也要力阻中國的野心。美國總統川普去年表示有興趣買下丹麥半自治領地格陵蘭（Greenland）；今年6月間，美駐格陵蘭首府努克（Nuuk）領事館在關閉10年之後重開運作，更格外引起注意。蓬佩奧在丹麥短暫訪問行程中，對努克領事館重新開館感到欣慰，並宣布與丹麥屬地法羅群島（FaroeIslands）漁權與商業協定續新約。法羅群島為丹麥在北大西洋的自治領地，位於蘇格蘭北方，介於冰島與挪威之間，人口約5萬2000人。蓬佩奧在與丹麥總理佛瑞德里克森（MetteFrederiksen）的聯合記者會中告訴媒體：「這是美國在格陵蘭嶄新的一天。」丹麥外長庫服特（Jeppe Kofod）表示，今天與蓬佩奧會談時，不會談到買賣格陵蘭的事。對於川普先前說要買下格陵蘭一事，丹麥與格陵蘭官員都斥為荒唐，並予拒絕。在蓬佩奧與庫服特會談之前，法羅群島文化與外交部長艾夫拉納（Jenis Av Rana）告訴媒體，華府是如何看待法羅群島在北極圈所扮演的角色，他急欲參加討論。艾夫拉納也對法羅群島與美國簽訂自由貿易協議的可能性感到好奇。艾夫拉納告訴丹麥TV2電視台說，他擔心北極圈會變成美國與中俄等強權的戰場。在與丹麥總理佛瑞德里克森、格陵蘭與法羅群島代表會談中，蓬佩奧強調能源獨立性的重要，特別是不倚靠俄羅斯。川普政府強烈反對鋪設北溪天然氣管道2號（NordStream 2），並在上週警告參與計畫的多家企業，除非中止工程，否則受罰。北溪管道2號經波羅的海，從俄羅斯接到德國。長達1200公里的天然氣管道建設，也遭東歐國家反對，認為這將加深歐洲對俄羅斯能源的依賴。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1090723