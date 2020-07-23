胡錫進：中國對美駐港總領館下手 華盛頓才會疼

（中央社台北23日電）中共官媒環球時報總編輯胡錫進今天上午在微博發文稱，如果中方決定以牙還牙，也關閉美國一間在中國的總領事館，應該不會選擇武漢總領館，因為那樣「太便宜美方」。胡錫進點名有數千人的美國駐港總領事館「明擺著就是個情報中心」。他說，中方一旦對美駐港總領館下手，即使不關閉，把領館工作人員砍掉一大半，「也會讓華盛頓疼得不得了」。美國要求關閉中國駐休士頓總領事館後，中國外交部發言人汪文斌22日要求美方立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必將作出「正當和必要反應」。路透社22日報導引述知情人士稱，華府要求中國關閉休士頓總領事館後，北京當局考慮要美國關閉駐武漢總領事館。不過胡錫進說，「這一次路透社八成是錯了」。據他了解，美方之前已在武漢總領館做了撤出準備，美方看來挺希望中方拿武漢總領館開刀「扯平」，因為那樣美方的損失最小。「路透社發這個消息似乎有引導中方這樣做之嫌」。胡錫進分析稱，如果中方決定以牙還牙，也關閉美國一間在中國的總領館，那麼應該不會選擇美駐武漢領館，因為那樣太便宜美方了。華盛頓是突然通知要中國關閉駐休士頓總領館的，只給了72小時的撤離時間，極其無禮，讓中方的撤離工作很麻煩。而美方在武漢總領館已經準備好了，迎接中方的關閉令對美國來說要輕鬆得多，美方的痛感也會與中國外交人員離開休士頓不太一樣。他認為，中方一旦要做這種報復，極有可能跳出美方的「預設戰場」，在一個讓美方感到更痛的地方下手，出其不意，也就是說，美方讓中國多麻煩，中國就可能讓美國也多麻煩。胡錫進說，加上休士頓，中國在美國共有5間總領館，美國在中國加上香港則有6間，而且美在香港的總領館至少有一千多人（還有說加上雇員有幾千員工）。「要這麼多人幹嘛？明擺著就是個情報中心」。他說，中國反制的方法實際上挺多的，比如一旦對美國駐港總領館下手，即使不關閉，把領館工作人數砍掉一大半，只留一兩百人，「也會讓華盛頓疼得不得了」。胡錫進並稱，看外交部發言人汪文斌昨天的表態，「中國一定是要報復了」，這會讓美國駐中國的各領館都踏實不了。「就這麼讓他們緊張著吧，讓他們各家領館都做一個緊急計畫，都把檔（案）打好包，準備燒掉，最後中國從他們當中抓一個出來」。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090723