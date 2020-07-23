報復展開？港媒：傳中國將關美駐成都總領事館

美中戰火延燒至駐外使館，美國政府 21 日突然要求中國駐休士頓總領事館必須於 3 天內關閉，引發中方強烈不滿，揚言回應；有香港媒體報導稱，關閉美國駐成都總領館很可能就是中方報復的首要一步。
香港《南華早報》報導，在領事館關閉的爭議爆發後，最初曾有分析認為，北京考慮關閉美國駐武漢的領事館以作為反擊，但有鑑於美國的駐地人員在新冠肺炎疫情爆發後不久就已撤離的差不多了，關閉武漢領事館的力道並不足夠，相較之下，關閉成都領事館可能更具代表性意義。
美國駐成都領事館於 1985 年啟用，因為轄管範圍涵蓋了中國的西南地區，包含四川、雲南、貴州、西藏自治區和重慶，具有重要的戰略意義，若真的被當作報復美國的工具，美中關係勢必將更加緊張。
報導還指出，美國駐成都總領事館除了具戰略意義外，還因 2012 年的「王立軍事件」一度聲名大噪，因為當時任職重慶市副市長兼公安局長的王立軍曾躲入該領事館申請政治庇護，聲稱握有薄熙來家族犯罪的證據，滯留 1 天才離開，事後被法院認定為「叛逃」，判處 15 年有期徒刑。
王立軍赴成都領事館的事件，也被認為是英國商人海伍德（ Neil Heywood ）死亡案複查、中共中央政治局委員兼重慶市委書記薄熙來落馬等事的導火線，此後不只薄熙來被判無期徒刑，連他的妻子谷開來也因謀殺海伍德遭判死刑緩期執行，對中國國內外都造成重大影響。
目前美國在中國共設有 5 處領事館，分別位於廣州、上海、瀋陽、成都和武漢，另有駐香港和澳門的領事館。