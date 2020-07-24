寶萊塢美艷女星確診送醫　印度確診數破百萬

新型冠狀肺炎爆發至今，疫情持續蔓延，20日時印度確診人數已突破百萬，超過108萬名確診，累計死亡達26,816人。同時印度成為第三個確診數破百萬的國家，僅次於美國和巴西，狀況還在惡化，專家評估未來一個月內恐破兩百萬。而曾被譽為「全球最美麗女性」的印度影星艾許薇亞瑞伊（Aishwarya Rai Bachchan）在18日和她的8歲女兒出現症狀並送往醫院，病情有待觀察。
事實上，早在11日艾許薇亞瑞伊的公公，被稱為印度傳奇巨星的阿米塔巴昌（Amitabh Bachchan）就宣布他和44歲的兒子，即艾許薇亞瑞伊的丈夫──阿比謝克巴昌（Abhishek Bachchan）確診且被送往孟買（Mumbai）住處附近的醫院隔離治療，當時傳出艾許薇亞瑞伊和她的女兒染疫，不過沒有出現症狀而待在家隔離，近期則病發，雙雙被送往印度私立Nanavati醫院。
消息一出，全球喜愛艾許薇亞瑞伊的粉絲都十分擔憂，現年46歲的她曾演過多部寶萊塢電影，包括《寶萊塢生死戀》，還曾摘下世界小姐后冠，美貌和智慧不言而喻。而她也時常在社群平台更新和女兒、家人的生活，現在卻全家確診，令人憂心。
由於嚴峻的疫情，印度當局將會採取更為嚴格的管控，多省重新恢復封鎖限制，經濟上將再受打擊，預計將使數百萬貧窮移工受影響而處境更艱難。
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