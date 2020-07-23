中國官媒曝「台灣兵力布署圖」！狂言攻台必備　網傻眼

▲陸媒《艦船知識》貼出「台灣地區兵力布署」引起討論。（圖／翻攝自《艦船知識》微博）

具官方背景的中國軍事媒體《艦船知識》今（23）日在微博貼出一張「台灣地區兵力布署圖」，更稱這份資料是「洞悉台軍布署，制定攻台方案必備」，引起不少中國和台灣網友熱議。中國軍事媒體《艦船知識》今早在微博上貼出號稱是「台灣地區兵力布署」的概略圖，並狂言這是一份「洞悉台軍布署，制定攻台方案必備」的資料。而臉書粉專《台海軍情員》就表示這份概略圖看去頗為詳細，連國軍各艦隊具體下轄戰艦、戰機聯隊種類布署都有標註，目前無法得知是雜誌社自行蒐集整理還是從解放軍官方管道獲取。對此，台灣不少網友留言「有些資訊都是錯的，多花一點錢問營區附近的小蜜蜂比較準啦」、「大家也知道沖繩美軍基地在哪啊，但你打得下來嗎？」、「不如問小蜜蜂或營區阿伯」、「這種都基本資料，美軍的直接去他們網站就查得到」、「如果是現在駐防部隊和任務被公開才需要擔心」。至於中國網友則表示「第一戰區找了半天才找到，戰區數量上來說與大陸有得一拼」、「別一天到晚老嚇人家」、「又不會打，幹啥呢」。事實上，《艦船知識》雜誌於 1979 年創刊，由中國造船工程學會創辦，該雜誌背後也是中國重要的軍事工業集團之一的中國船舶工業集團，可說具有部分官方背景，在中國對外關係緊張的敏感時機貼出此圖也令人關注。（編輯：楊智傑）