美參院通過國防授權法！挺台參與環太平洋軍演

美中台 3 方關係又有了最新發展，美國參議院通過 2021 財政年度國防授權法，涉台部分除確保限制北京迅速控台的能力外，也提及邀請台灣參與環太平洋軍演一事。根據《中央社》報導，美國聯邦參議院院會當地時間 23 日以 86 比 14 的票數，通過「 2021 財政年度國防授權法」（ S 4049 ）。該法案的國會意見建議，美軍應維持對抗任何企圖以武力或其他形式，危及台灣人民的安全、社會或經濟制度的勢力，包含拒絕讓中國具備迅速控制台灣以造成「既成事實」（ fait accompli ）的能力。法案也建議邀請台灣參加環太平洋軍事演習（ RIMPAC ）、美軍歐文堡國家訓練中心（ NTC ）聯合訓練與雙邊軍演及訓練，擴大台灣軍人在美受訓可能，並增加美台高階軍事將領交流、擴大軍事醫療與人道災難救助合作等。有鑑於中國對台灣加強脅迫與侵略行為，持續增加對台軍演，美方認為這些都與和平決定台灣前途的預期背道而馳，故須支持台灣發展具能力、有準備與現代化的國防武力，包括對台軍售與國防工業合作。美國眾議院於 21 日通過眾院版本的國防授權法（ HR6395 ），兩院將協商達成最後共同版本並重新表決通過，接著才會送到川普總統那待簽署。