指控隱匿與解放軍關係　美起訴4名中國研究員

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國司法部今天宣布，起訴4名隱匿與人民解放軍關係的中國研究員，其中一人因躲避在中國駐舊金山領事館暫未遭到逮捕。法新社報導，美國司法部指出，這4人是中國企圖「滲透至美國機構以取得科技知識」的一環。美國助理司法部長德梅斯（John Demers）表示：「這是中國共產黨佔我們開放社會的便宜，並利用學術機構計畫的另一部分。」在今天宣布起訴前，北京譴責這些指控的報導為「赤裸裸的政治迫害」。（譯者：徐睿承/核稿：徐崇哲）1090724