遭美國務卿直指「被中國收買」　譚德塞：才不是真的

美國國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo ） 21 日到訪英國，據稱曾向英國議員表示中國已「收買」世衞（ WHO ）秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ），該組織的防疫決策導致歐美大量人民死於新冠肺炎。面對蓬佩奧的指控，譚德塞 23 日嚴肅駁斥，認為有關言論完全「不實和不能接受」，世衛只想專注在拯救人命的事上，無意為了政治事件而分心。
23 日在瑞士日內瓦，譚德塞被問及此事時，他回應道：「有關言論根本就不是事實，令人無法接受，也沒有任何根據。」聲稱對他和世衛而言，新冠疫情當前，首要之重是拯救生命，世衞也不會被相關評論影響而在抗疫、防疫上分心。
譚德塞並說，抗擊疫情最困難的部分其實是政治化：「新冠病毒並不會管什麼邊界、意識形態或是政黨問題」，重申先前就已說過許多次，面對新冠肺炎大流行，不應再摻入政治元素。
美國籍的世界衛生組織流行病學家范科霍芙（ Maria Van Kerkhove ）也跳出來緩頰，強調她為世衛職員的表現感到相當自豪，也以能和譚德塞、世衛突發衛生事件執行主任萊恩（ Mike Ryan ）等人共事為榮，不管外界有何流言蜚語，世衛都會繼續專注於救人性命的事上，不會被外力打岔。
在談到疫情時，譚德塞聲稱有小部分國家情況嚴重，而目前全球有一半的病例來自 3 個國家，分別是美國、巴西和印度。萊恩則稱雖然前述國家確診個案確實在飆升，但疫情仍然可控，相信這些國家有足夠的能力應付疫情。
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