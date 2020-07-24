本季首個颶風將至？熱帶風暴正朝加勒比海移動

現在距離颶風活躍的時間點還有幾個禮拜，但週三開始 1 個名為「貢薩洛」（ Gonzalo ）的熱帶風暴正朝加勒比海域移動，若繼續發展下去，不排除最快當地時間週五就會成為今年大西洋颶風季的第 1 個颶風。
綜合美國《 CNN 》等外媒報導，美國國家颶風中心（ NHC ） 22 日發出警告，被命名為「貢薩洛」的熱帶風暴正朝加勒比海地區移動，與此同時，墨西哥灣也有熱帶性低氣壓，預計將發展成熱帶風暴。
NHC 聲稱，雖然目前不確性仍大，但當局仍預測貢薩洛會在未來 24 小時內發展為颶風等級，而不論風暴的強度為何，勢必都將增加本週末南向風群島( southern Windward Islands )遭受風雨影響的風險。
NHC 也已就著墨西哥灣另個熱帶性低氣壓，向德州沿岸地區發布警報，如果此低氣壓確實如預測的在週六發展為熱帶風暴，它將被命名為「漢娜」( Tropical Storm Hanna )。
科羅拉多大學氣象學家克羅茲貝克（ Philip Klotzbach ）表示，今年的大西洋看來相當有利於颶風的發展，因為首個熱帶風暴已於 5 月 17 日成形，而貢薩洛則是今年短時間內形成的第 7 個熱帶氣旋，為 2005 年以後首見。不過羅茲貝克也表示，目前該區域還未有強度足以被稱為颶風的風暴出現，時間點上仍晚於 2005 年的紀錄。