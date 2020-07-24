美戰機在敘利亞飛近 伊朗客機急降數人受傷

（中央社德黑蘭/華盛頓23日綜合外電報導）伊朗媒體報導，美國戰機今天在敘利亞上空飛近一架伊朗客機，迫使這架客機緊急改變飛行高度以防撞上，造成數名乘客受傷。兩名美國官員告訴路透社，一架美軍F-15戰機今天在一架伊朗客機可以目視範圍之內飛行，但保持安全距離。其中一名要求匿名的官員表示，這起事件發生在敘利亞空域。法新社稍早報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）播放機上乘客所拍的影片，可見這架馬漢航空（Mahan Air）客機似因突然改變飛行路線，引發乘客驚叫。另一個顯然由手機拍攝的影片顯示，至少兩架戰機在這架客機附近飛行。IRIB起初報導是以色列戰機飛近這架伊朗客機，「在以色列戰機的危險舉動後，這架商用飛機機長急速下降，避免與以色列戰機相撞，結果造成機上數名乘客受傷」。IRIB後來引述客機機長說法，指出當時是兩架美國戰機飛近。敘利亞國家通訊社敘利亞新聞社（SANA）引述民航消息來源報導，指「這些據信隸屬以美國為首聯軍的戰機在敘利亞的坦夫（Al-Tanf）上空攔截一架伊朗民航客機」，迫使機長急速下降導致數名乘客受到輕傷。消息人士還說，這架從德黑蘭起飛的客機事後繼續按計畫飛往貝魯特，並已平安降落機場。伊朗外交部長表示會調查此事。阿拉伯新聞報（Arab News）網站報導，貝魯特機場跑道可見救護車將4名受傷的乘客送醫，包括1名年長的男子。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1090724