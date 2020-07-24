中國洪災不見他身影　習近平下鄉擁抱解放軍

▲溫家寶安慰汶川地震孤兒。（圖／翻攝自新華網）

中國南部地區連日豪雨，洪災發生已近 2 個月，仍然未見平息。然而，中國國家主席習近平至今未赴災區探視，反而到東北視察戰役紀念館、問候解放軍。專家分析，習近平此舉凸顯出他不顧老百姓死活，以及他目前對於事態發展感到心慌，因此更要擁抱解放軍，緊抓槍桿子不放。根據中國官媒報導，習近平 22 日赴東北視察，先是到四平戰役紀念館探望「革命烈士」，之後 23 日又公開問候全體人民解放軍指戰員、武警部隊官兵、民兵預備役人員。熟悉中國政治發展的專家認為，這反應出習近平內心清楚了解，中國碰上疫情及特大洪災，民怨沸騰，幾乎到了難以改變的地步，就算祭出各種政治手段，壓制國內外反對聲浪，也無法緩解習近平的心慌，於是他更積極鞏固軍權，置災情於不顧。回顧過去中國發生重大災情時，國家領導人會儘快趕到現場視察，展現出與民同悲的態度。像是在胡溫時代， 2008 年 5 月 13 日，汶川特大地震發生後第 2 天，當時的國務院總理溫家寶趕到綿陽視察地震災情，他探望受災群眾時，俯身安慰哭泣的女孩劉小樺那一幕，雖然十分煽情，但卻感動了眾多中國人的心，至令今仍為人所傳頌。即便是現任總理李克強也在洪災發生時，赴貴州訪視，還被拍到鞋子沾滿泥濘的照片。反觀習近平至今未曾下鄉訪視，對災民似乎無動於衷，態度令人費解。