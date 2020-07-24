關閉美國駐成都總領事館　陸官媒：中國是被逼的

中國外交部 24 日宣布，已通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求，再為美中關係投下震撼彈；中國官媒《新華社》今日也就此事發表社論，聲稱「美方霸淩挑釁在先，中方被逼無奈反制在後」，因此責任歸屬完全在美方。
《新華社》 24 日刊載社論，指責美方蠻橫要求中方關閉駐休士頓總領事館，對中方發起一次又一次的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，幾乎已經到了「歇斯底里」的地步，完全是出於政治目的，而非美方所說為了保護美國知識產權和美國公民之隱私。
文章續指，白宮高官們持續藉新冠肺炎等事污名化中國，「中國病毒」、「武漢病毒」的帽子滿天飛，並打壓中國企業及媒體、以炸彈和死亡威脅刁難中國駐美外交人員、祭出新的簽證限制、還對中國在美留學人員進行恐嚇、盤查，種種情事都讓中方不得不採取反制措施。
至於美方一再對中國發起攻擊的原因，該社論認為，第一是為了國內抗疫不力、問題多多，各類社會矛盾激化，才想方設法要透過甩鍋轉移目標；第二則是通過污名化、政治化、標籤化手段抹黑中國，以提高不斷下滑的民調支持率。
文章最後並強調，「人心不可違，天道不可欺」，美方無端關閉中國駐休斯敦總領館的舉動不僅令中國人民憤慨，也讓國際社會看清美方霸淩的真面目；不過中方反制措施只針對美國政府少數極端勢力，並不是針對美國人民，希望美方能認清形勢，及早懸崖勒馬，避免關係進一步惡化。