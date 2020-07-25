滯菲台人該走或留？　菲律賓總統杜特蒂稱不戴口罩會被抓

新型冠狀肺炎疫情在全球延燒，不少國家在重啟經濟後引發新一波疫情，其中菲律賓在6月解封後確診數激增，截至本週五（24日）已超過7萬5千人確診，死亡人數則接近兩千人，在亞洲緊追在確診人數第一位的印尼和原發生國中國之後。由於台灣和菲律賓過去貿易關係密切，不少滯留在菲律賓的台灣人都在糾結是否該返台。
菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque）15日在多位部會首長出席的總統國情咨文演說前記者會上曾表示由於病例數和死亡人數倍增的時間已經拉長，認為疫情趨緩，僅能算中等風險國家。該言論被強烈抨擊，因為從他發言前一週開始，菲律賓通報的病例數每天新增數百例，甚至在7月8日創下單日新高2539例。且根據統計網站Statista的數據，在疫情最嚴重的30國中，菲律賓採檢率排名24。
而不少原本在菲律賓求學的留學生、工作的上班族，部份已返台，而部份仍在猶豫是否要放棄在當地的工作。根據中央社，菲律賓台商總會副活動長林南宏點出台灣人在菲律賓可能遇到的困難，日前他幫一位掛急診的朋友叫救護車，結果一間醫院聽到病患的名字，馬上說「我們這邊不收中國人」，經向醫院解釋病患是台灣人，對方也不接受，「只說sorry，就掛掉電話了」。
不論選擇留職停薪或是決定辭職，對於在外地工作的台灣人來說，都是人生的一大衝擊。而菲律賓總統杜特蒂維持一貫烙狠話風格，關於激增病例數的配套措施，他表示散布病毒、拒戴口罩、拒絕與別人保持安全距離者，都可能遭到逮捕。其實早在4月杜特蒂就揚言過不乖乖遵守防疫規範者，政府有權將其槍斃，十分驚人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。