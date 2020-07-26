泰國將開放四種類型的外國人入境

舉辦會展商務人士

由於9月有大約680人的展覽，10月有8場活動約400多人，11月則有4場活動共4000多人，12月有２場活動約1100多人，這些商務人士的到來將帶給泰國更大的經濟效應。不過每個外籍人士都會有1名泰國政府工作人員跟隨照顧，會議座位安排都會設置防疫設備，例如談判桌上設隔離板等等。

由於9月有大約680人的展覽，10月有8場活動約400多人，11月則有4場活動共4000多人，12月有２場活動約1100多人，這些商務人士的到來將帶給泰國更大的經濟效應。不過每個外籍人士都會有1名泰國政府工作人員跟隨照顧，會議座位安排都會設置防疫設備，例如談判桌上設隔離板等等。 拍攝電影演藝人士

醫療健康團隊

有泰國菁英卡之外籍人士

新型冠狀肺炎延燒至今，不少國家實施防疫管控，雖然有助於減緩疫情，卻同時造成經濟層面的嚴重打擊。其中因疫情而使經濟嚴重受影響的泰國政府決定開放更多外國人入境以拯救經濟。新冠肺炎疫情管理中心發言人塔威實近期宣布將開放4種類型的外國人來泰國，不過仍要入住政府檢疫隔離中心14天。來泰國拍攝電影的團隊每年都帶給泰國數千億銖收入，泰國政府會讓這類型人士來泰國之前檢測病毒，並持有醫療證明，提前通報拍攝地點方便工作人員向民眾解釋以免引來恐慌。來泰國交流的醫療團隊，需要先在醫院隔離14天，可以參加旅行團，也可以在泰國當地前往各地消費。最後則是持有泰國菁英卡的1萬363人，還有7255人在國外，屆時會先測試讓200人來泰國，同樣不能免俗地是隔離14天。而所謂的菁英卡其實就是「泰國特權入境簽證」，取得會員就能獲得20年自由入出泰國的簽證，可以支付相當於200萬台幣的會員費成為菁英會員，或是購買房產，1個房產有１個泰國菁英卡配額，不過每年仍需支付相當於2萬台幣的年費。除了針對白領階級外國人之外，泰國同樣需要來自緬甸、寮國和柬埔寨等國家的勞動力，因此批准這三個國家的勞工來泰國，不過隔離費用並不便宜，入住檢疫隔離中心的費用要自費，總共將近2萬泰銖，對勞工來說恐怕難以負荷。新冠肺炎疫情管理中心發言人表示會由泰國勞工部研擬更多配套措施，例如每個房間隔離2到多人，以分擔費用。