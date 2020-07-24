美國駐成都領事是台灣女婿　妻莊祖宜做菜、寫作樣樣行

▲林杰偉與莊祖宜。（圖／翻攝自莊祖宜臉書）

▲莊祖宜幾天前的微博發文，隱約透露出美中關係有變數。（圖／翻攝莊祖宜微博）

作為報復美國先前撤掉中國休士頓領事館，北京當局今天下令美國關閉駐成都總領事館，也讓美國駐成都總領事林杰偉（ Jim Mullinax ）的台灣女婿身份，再度受到矚目。他的夫人是台灣美食作家莊祖宜，夫妻育有兩子，一家人因新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情相隔兩地。據了解，林杰偉的任期原本在 7 月就要屆滿，已經在準備搬家。而中國要求成都總領館關閉的新聞曝光後，莊祖宜的友人也到她的臉書詢問，想知道他們一家人是否能夠全家團圓。莊祖宜先前在臉書及微博發文表示，自新冠肺炎在武漢爆發後，因為美國政府要求外交人員眷屬必須立刻返美，田此她在 2 月 3 日先帶著兩個孩子返回美國，林杰偉則是繼續留在成都總領館，一家人從 2 月分離至今，已有半年之久。不久前莊祖宜的發文即透露出，美中衝突可能的發展。她在 21 日的發文中寫著：「本來興高采烈的期待這個週末終於能全家團聚，結果昨天接到大使的電話，說需要 Jim 繼續待下去，說不準多久，要我多擔待。孩子一個大哭，一個生氣砸東西，而我們憤怒和失望又有什麼用呢？」來自莊祖宜既是外交官夫人，也是暢銷作家，著有《廚房裡的人類學家》、《其實，大家都想做菜》等書。母親是台灣知名聲樂家范宇文，畢業於台灣師範大學英語學系、美國哥倫比亞大學人類學研究所，西雅圖華盛頓大學人類學博士候選人，2006年毅然決然放下博士論文，進入美國麻州劍橋廚藝學校研習烹飪。婚後曾旅居香港、上海、雅加達等地。作為外交官夫人，莊祖宜相當活躍，在成都社交圈極為受到歡迎。她曾在去年於微信公眾號「大家」發表文章，講述許多不為人所知的領事館生活，以及如何用平均每人 22.5 元人民幣（約新台幣 110 元）的預算，宴請美國領事館貴賓，讓外界知道，原來美國外交官夫人的生活不富不貴，就跟尋常百姓一樣樸實無華。莊祖宜這篇文章在中國社群平台被大量分享，也讓她成為中國境內知名度最高的美國外交官夫人。