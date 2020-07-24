中美互關領事館　專家：還沒完！美國至少還有「10大招」

▲吳嘉隆認為美國抗中至少還有 10 大招。（圖／翻攝自吳嘉隆臉書）

中、美兩國自去年大打貿易戰以來，便在國際社會上不斷產生衝突。美國日前無預警要求中國大陸駐休士頓總領事館 72 小時內關閉，今（24）日北京也做出反擊，撤銷美國駐成都總領事館的設立和運行許可。中美互關領事館之後的下一步會是什麼？學者吳嘉隆表示，美國對付中共的手段至少還有「10大招」，並一一細數包括「取消主權豁免」、「放棄一個中國」等可能手段。吳嘉隆今日在臉書發文表示，「美國要求中共關閉休士頓領事館後，有人就迫不急待地宣稱美國的大招已經用盡。」但吳嘉隆對這種說法不以為然，認為「美國對付中共的手段至少有 10 大招，這 10 大招都很狠，都很能要中共的命」。接著吳嘉隆列舉美國抗中的可能手段包括：1. 追責與索賠：追究中共在疫情上的責任，聯合各國一起大量索賠。2. 取消主權豁免：為了讓美國人民可以對中國政府（而不是只對中國共產黨）提起索賠的集體訴訟，美國國會將修改法律，取消中國的主權豁免。3. 拆掉中共設下的防火墻：為了讓中國網民更容易上網，美國要拆掉中國大陸的防火墻。一旦中國大陸的網民能自由上網，那麼他們將獲得許多真實的訊息，中共的高壓統治與社會監控將維持不下去。4. 摧毀香港的聯繫匯率制度：美國可切斷對香港的美元供應，使得香港的外匯儲備耗竭，不足以支撐聯繫匯率制度。5. 將中國與香港踢出美元體系：美國可將中國與香港的銀行排除在美元結算體系之外，使得他們的銀行沒辦法為客戶承做美元的匯進與匯出。6. 在南海開打：海南島的三亞市的亞龍灣有中共的戰略核潛艦基地，這類潛艦可發射長程洲際彈道飛彈，上面攜帶小型核彈頭，可打到美國本土。所以美國有動機在南海開戰，表面上是維持南海的自由航行，但背後還有美國的國家安全問題。7. 石油禁運：美國可以在南海或麻六甲海峽推動對中國的石油禁運。8. 制裁中共高官：對中共的部長級，省委書記級以上的涉案官員進行制裁，禁止中國共產黨員及其家屬入境，已經入境的則驅逐出境，並凍結資產。9. 放棄一個中國政策：與中華民國恢復邦交，甚至改成給台灣外交承認，這對中共會是一個很大的打擊。10. 重整國際機構，打造國際新秩序：將中共排除在美國主導的國際機構之外。例如，美國可以退出世界衛生組織，然後籌組新的國際組織，台灣可以進來，中共不能進來。然後再把這個模式擴充到世界貿易組織。吳嘉隆最後強調，「美中關係的走勢，感覺上是在火車對撞，川普對改變共產中國很有使命感，因為美國只能跟民主中國來和平相處」。（編輯：倪浩軒）