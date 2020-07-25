躲進中駐舊金山領館仍被逮捕　解放軍女學者將出庭

涉嫌隱匿中國解放軍身份，而遭美國司法部指控簽證詐欺的中國研究員唐娟( Juan Tang ，音譯)，上月底遭美國聯邦調查局（ FBI ）搜查住處後，一度躲藏於中國駐舊金山領事館，而根據當地媒體消息，唐娟已遭美方逮捕，有可能近日就會出庭應訊。
根據美國《哥倫比亞廣播公司舊金山地方電視台》( CBS SF ) 24 日報導，原本躲在中國駐舊金山總領事館的唐娟，已被司法部法警局( U.S. Marshals Service )逮捕，並羈押在沙加緬度( Sacramento )的監獄中，最快當地時間下週一將出庭應訊，但確切時間點仍未正式公布。
報導指出，美國司法部官員並未透露如何抓獲唐娟，不清楚是中國領事館主動將她交出，或是她自己主動離開領事館。
唐娟先前以 J-1 訪問學者的簽證入境美國，於加州大學戴維斯分校從事研究工作，卻未於申請簽證時主動透露自己與解放軍的關係，後來被發現她其實在中國空軍軍醫大學工作， FBI 並找到唐娟身著軍服的照片，認為她實為中共現役軍人，涉及簽證詐欺。
在唐娟事件開始發酵後，美國司法部也發表聲明，指控有 4 名來自中國的研究員到美國從事研究時，隱瞞了與中國軍方的關係，最近被控簽證欺詐的罪名， FBI 國家安全處助理主任約翰·布朗（ John Brown ）亦表示，已約談了全美 25 個城市具中國解放軍背景之人，調查他們是否涉及竊密、欺騙和利用，一旦簽證詐欺被定罪，最高將面臨 10 年有期徒刑和 25 萬美元的罰款。