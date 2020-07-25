境外病例暴增！南韓單日多113人確診　3個月來首度破百

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，部分國家雖然已控制住國內疫情，但由於陸續有國人從海外歸國，也因此面臨境外移入病例增加的風險。南韓中央防疫對策本部 25 日公布，該國國內過去 1 天急增了 113 起新冠肺炎確診，創下近 3 個月以來的新高。
綜合韓媒報導，在南韓新公布的 113 起病例中，就有 86 例屬於境外輸入，比本土病例還多 3 倍不只，也是南韓將近 4 個月來，首見新增破百例的狀況，上次單日逾百是在 4 月 1 日公佈的 101 人確診，截至發稿時間為止，南韓累積確診病例數為 14092 例。
南韓防疫部門強調， 25 日公佈的新增病例主要是輸入個案，當局會嚴格把關、防止輸入病例引發本地感染，呼籲民眾切勿因一時病例急增而恐慌。據了解，新增的境外移入個案主要與伊拉克撤僑和俄國漁船有關，報導指出，南韓前一日由伊拉克撤回的 293 名僑民中至少有 36 人確診，而停靠在釜山的 1 艘俄羅斯籍漁船則有多達 34 名船員中招。
至於其餘 27 例本土病例，首爾市和京畿道各佔 11 例，釜山市則有 5 例，療養院、教會等公眾場合仍在出現確診患者，陸軍前線部隊也有多人確診，南韓目前仍面臨著境外和本土疫情反彈的雙重壓力。
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