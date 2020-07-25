抗疫有成並與中經濟脫鉤！外媒籲各國效法「台灣經驗」

美中之間的衝突升溫，連帶也讓台灣在當中扮演的角色越發重要，除了在抗擊新冠肺炎疫情一事上獲得外界肯定，現在並有外媒以專文刊登、讚賞台灣在防疫之餘，與中國大陸經濟脫鉤的部分也值得各國效法。
美國著名的期刊《外交政策》（ Foreign Policy ） 24 日刊載 1 篇文章，內容提到，新冠病毒大流行凸顯了全球過度依賴中國的巨大危險，包含日本、美國和澳洲在內的國家都已開始檢視降低對中國的依賴性，但對台灣來說，情況遠比其他國家面臨的更複雜，因為中國除了是台灣出口和對外投資的主要地點，同時也是主要的戰略對手。北京一貫稱台灣為中國的領土，經常威脅打壓，自 1980 年代起，成千上萬的台灣公司因廉價勞動力和龐大內需市場的吸引下遷往中國大陸，進一步加劇了兩岸的矛盾關係。
然而，上述情況在美中貿易戰後有了轉變，美國對中國製造的產品徵收高額關稅，台灣公司開始考慮將生產轉移到越南等其他國家。蔡政府啟動了吸引台企回流的計畫，提供了包括土地供應、稅收減免和銀行貸款補貼等激勵措施。時間再往前推，台灣政府 2016 年發起的「新南向政策」（ NSP ），也逐步實現經濟多元化、減少對主要貿易夥伴中國之依賴的目標。
旅遊業是台灣擺脫對中國依賴的另 1 個領域，特別大量的陸客曾是北京用以牽制台灣的另 1 種武器；為了減緩對陸客的依賴，台灣在 2016 年後開始嘗試吸引更多來自日本、南韓和新南向國家的遊客，以彌補因兩岸關係緊張而銳減的陸客觀光損失。
當然，蔡政府的政策並非都不需要付出成本或代價，如 2018 年，國民黨候選人韓國瑜贏得了高雄市長大選、導致民進黨長期深綠大本營易主一事，就曾引起巨大的震撼。然而，主打親近北京政權、大量開放陸客政策的韓國瑜，至終於 2020 年初的總統大選敗陣，甚至於今年 6 月失去高雄市長的寶座。
報導認為，台灣的努力，可以為澳洲等希望減少對中國依賴的國家提供可行的模式。與中國脫鉤確實非易事，但對許多國家而言，這個問題的重要性已經越來越凸顯。台灣正展示出如何透過強有力的政治領導，讓外界意識到「增加中國以外市場」的重要性和達成目標的決心，台灣在這方面的遠見和超前部署，正如其對抗新冠肺炎的表現一樣，可以提供各國有用的經驗作參考。