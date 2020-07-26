北韓疑似出現首起確診個案　金正恩下令封鎖開城

北韓官媒朝中社今（ 26 ）日報道，一名脫北者在事隔 3 年後，於 19 日返回開城，經檢查疑似感染新冠肺炎（ COVID-19 ），是北韓首起疑似輸入病例。北韓領導人金正恩隨即召開緊急會議，並在 24 日下令封鎖開城，宣布該地區進入緊急狀態，並且全國緊急防疫系統提升至最大緊急狀態。
報道指出，在3年前非法越界到韓國，於 19 日返回開城之後，開始出現各種病徵，北韓經多次檢查他的上呼吸道分泌物及血液，發現他疑似染疫，目前已遭隔離，並追蹤他在 5 天內曾接觸過的相關人士，後續將會進行追蹤與隔離。
因應北韓出現首宗疑似輸入個案，北韓領導人金正恩 25 日召開緊急擴大會議，在會議期間下令封鎖開城，宣布該地區進入緊急狀態；他也批評事發地區部隊的前沿警戒值勤表現情況非常糟糕，要求軍方務必作出調查、處分。《朝鮮日報》曾在本月 10 日報道，北韓截至上月底已有逾 500 名患者死亡，正在隔離的約有 39 萬人。
新冠肺炎在中國開始爆發時，北韓是第一個宣布關閉對中國邊界防疫的國家之一。雖然平壤當局對外一直宣稱「零確診」，甚至還宣布參與全球研發疫苗的競賽，但外界傳聞指北韓國內早已出現多起確診個案。北韓醫療體系脆弱，人民長期營養不良，健康狀況不佳，數幾十年來，一直仰賴世衛（ WHO ）援助，為人民提供疫苗接種，選在此時宣布開發疫苗，讓人百思不得其解。
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