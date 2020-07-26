疫情失控！香港連續多日確診破百　官員：未來兩周很關鍵

香港新冠肺炎第三波疫情一發不可收拾，連續 4 天確診個案破百人，累計增至 2506 人，香港傳染病處主任張竹君預告，今天公布的確診數字，會再超過 100 人。對此，香港政務司司長張建宗今(（26）日撰文表示，香港本地個案範圍廣泛，而且多起確診病例源頭不明，甚至出現多個社區群聚感染，使得相關單位追蹤接觸者及切斷傳播鏈的工作困難重重，如疫情持續政化，政府必定會採取更嚴厲的管控措施，進一步限制處所營業和減少市民出外，但現階段尚未決定推出「居家令」或「禁足令」，限制市民外出。
張建宗強調，由於慈雲山區內多個公屋近日出現多起確診個案，使得該區居民非常憂慮，政府會為當地住戶安排免費病毒檢測，交由民政事務總署全面統籌。此外，近日出現不少養老院所個案，甚至有多人死亡，他認為應該為養老院長者設立特定的臨時檢疫中心，港府將在亞洲國際博覽館設立新增的養老院所臨時檢疫中心，首個場館可容納 100 個床位。
他也提到北京當局十分關心香港的疫情，並積極回應特首提出的最新要求，像是加大檢測能力和改裝亞博館為類似「方艙醫院」的工作上，中央都有提供協助。
張建宗認為這波疫情是半年來最嚴峻，未來兩周將是關鍵期，他懇切呼籲港人盡量留在家中，減少社交接觸和外出用餐。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。