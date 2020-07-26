美中互關領館緩衝空間消失　關係降至1972年以來最低點

美國川普政府近日的政策加深了與中國的對立，《 BBC 》記者普萊特（ Barbara Plett Usher ）認為，美中雙方互相關閉總理領事館，這是近幾個月因疫情、新疆、香港問題交惡的過程中最重大的發展，兩大經濟強國的關係降至 1972 年來的最低點。
美國並不是第一次關閉外使館，總領事館並非大使館，即使如此，雖然總領事館不負責外交政策，仍在促進貿易和和交流上扮演重要的角色。領事館關閉，雙方衝突緩頰的空間也隨之減少。
美國高級官員稱，中國駐休士頓領事館是中國在美國進行間諜活動最大的庇護場所，而且所有的中國外交機構都有類似的情形。美國官方早預期會有一定數量的間諜行動，但在休士頓所在德州，中國間諜行動遠遠超出可容忍的範圍，因此美國政府透過關閉領事館向北京傳遞強烈的訊息。
美國聯邦調查局（ FBI ）在 6 月找到一名持訪問學者簽證，卻隱瞞解放軍背景的間諜。經過追查後發現更多其與解放軍有聯繫的證據， FBI 在 7 月 20 日起訴這位名叫唐娟（ Juan Tang，音譯）的間諜，但推測唐娟已藏身在中國駐舊金山領事館內。
《 BBC 》指出，關閉領事館和 11 月的總統大選以及華盛頓的鷹派相關。歐巴馬時期的「轉向亞洲」戰略主導人之一羅素（ Danny Russel ），認為川普此舉是想轉移問題。國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）的鷹派不斷強調北京的威脅，敦促政府採取更強硬的政策，領事館關閉顯示在 COVID-19 疫情的推波助燃下，鷹派目前已佔據上風。
雙方的關係將至 1972 年，尼克森總統尋求與中國關係正常化以來的最低點。《 BBC 》認為，關係逐步惡化可追溯至習近平 2013 年上台，他的權威性遠超於前任領導人們。而川普的「美國優先」（ America First ）在近期國務卿的對中演講中可見，蓬佩奧將習近平形容成「目標統治全球的暴君」、「已經破產的獨裁主義篤信者」，並把美中競爭定為自由與暴政的對抗，使人聯想到冷戰時期。
美中關係短期內，在總統大選結束前仍不穩定。但分析家們認為，中國目前無意升級局勢，而川普也不想要嚴重的衝突，特別是軍事上的對抗。但羅素（ Danny Russel ）警告，美中的衝突可能會「意外發生」，不管是川普還是拜登都傾向對中強硬，可見這已經是白宮的共識。
外界認為南海及台灣是最有可能發生衝突的地區。中國軍事專家、官媒《環球時報》不斷強調南海主權是中國的核心利益，而核心利益就是中國的「底線之一」。
《南華早報》引述美國史丹佛大學胡佛研究所（ Hoover Institution ）研究員歐斯林（ Michael Auslin ）的分析，指環繞著南海爭議島嶼發生的碰撞、震攝行動，最後會導致美中關係惡化，雖然雙方應該不會主動選擇戰爭，但他擔憂美中將往戰爭前進。