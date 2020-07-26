挪威極圈群島測得攝氏21.7度高溫　破41年紀錄創歷史最熱

▲「朗伊爾城」（ Longyearbyen ）測量出破紀錄高溫。（圖／翻攝自推特／@Meteorologene）

▲浮冰是北極熊棲息、捕獵的場所。（圖／翻攝自The Conversation）

據挪威氣象研究所（ Norway's Meteorological Institute ），當地時間週五（ 24 日）位於北極圈內的斯瓦爾巴群島（ Svalbard ）機場氣象站測量到攝氏 21.7 度，打破了自 1979 年紀錄，創下歷史新高。斯瓦爾巴群島是北方大陸冷空氣團和南方海洋空氣團交匯的地方，島上主要人口聚集的地區「朗伊爾城」（ Longyearbyen ）距離北極約 1300 公里，定居人數約 2000 多人，平時夏季高溫落在攝氏 13 度至 17 度之間， 1979 年 7 月 16 日最高紀錄為攝氏 21.3 度。挪威氣象研究所表示，自 1970 年代至去年 2 月的數據來看，斯瓦爾巴群島群島的平均溫度上升攝氏 5 度，若全球溫室氣體排放量持續攀升，至本世紀末（ 2100 年），可能上升攝氏 10 度。當地的報紙《斯瓦爾巴群島郵報》（ Svalbardposten ）在採訪遊客時，發現他們沒有穿著厚重的防寒衣，而是穿著短袖在陽台上享用啤酒。根據挪威學術機構報告，溫度升高使得極圈凍土層融化，釋出溫室氣體，形成惡性循環，隨之而來的還有雪崩、山體滑坡加劇。2015 年發生的雪崩造成朗伊爾城 10 棟房屋毀損，2 人死亡。由於本週異常的高溫，流經朗伊爾城的河流水位異常上升。去年北極圈內諸島的變暖速度比地球上其他地方要來得快，凸顯了阿拉斯加至西伯利亞極區的暖化風險。