傳美中貿易代表將在8月會晤　成協議談判「重要轉折點」

美國與中國關係近期因為疫情、香港問題急速惡化，雙方互相關閉於休士頓、成都的總領事館，外界形容美中關係來到數十年以來的低點。在局勢日益緊張的情況下，港媒《南華早報》引述消息人士指美中貿易代表有可能在 8 月舉行會晤，評估今年初簽署的貿易協定執行情況。
據《南華早報》24 日的報導，中國近幾個月大幅增加採購美國農產品，但因 COVID-19 疫情，數量仍與第一階段協議承諾的標準相差甚遠。協議要求中國在明年年底之前，購買 2000 億美元的美國商品，包括大豆、豬肉、玉米等農產品。
美國在美東時間 1 月 15 日簽署，並在後 1 個月生效，根據協議條款，雙方高層需每 6 個月進行一次協商。不願透露姓名的知情人士指，中國國務院副總理、貿易談判小組負責人劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（ Robert Lighthizer ）預計於 8 月進行會談，雙方將評估協議的進展，這將會是「重要的轉折點」。
另一個消息指，由於美中緊繃的關係，北京和華府都對貿易戰的興趣大減。美中雙方可能覺得萊特海澤、劉鵬 5 月 8 日的電話會議就算是符合協議的要求。
觀察家認為，美中關係在 2020 年就像是「自由落體」，從病毒起源、貿易、香港及新疆議題、南海爭端至最近關閉領事館，可能阻礙近一步的貿易談判。年初達成第一階段協議時，川普大方的自誇，但在上週四（ 23 日）在白宮記者會上，川普改變態度，表示中國購買玉米和黃豆等農產品的數量創下紀錄，但貿易協議對他來說已經意義不大。
《南華早報》引述匿名中國官員，認為新一輪貿易談判的可能性不大，且美中關係裡貿易已經不再是重點。不過，中國負責經濟和貿易問題的部門 23 日仍展開會議討論如何增加進口。官員稱，中國很難再採買其他商品。
《紐約時報》分析指，美中雙方都耗費大量時間人力達成第一階段協議，中國採購也對川普連任有所影響，貿易協議在造成緊張的問題中反而顯得穩定。前美國貿易代表主席格里爾（ Jamieson L. Greer ）認為，中國確實需要這份協議也有動力去維持，因此協議不至於會消失。