新加坡男在美國當間諜　開假公司為中國搜集情資被捕

▲楊俊偉在LinkedIn上的簡介。（圖／翻攝自海峽時報）

一名在美國華盛頓定居的新加坡籍男子楊俊偉（Jun Wei Yeo，音譯，又名 Dickson Yeo ）在美國當地時間週五（ 24 ）被起訴，在美國以非法外國代理人行事，利用開設政治顧問公司，為中國情治單位搜集情報。華盛頓特區法院將其案押，楊俊偉對做為間諜一事認罪，預計將在 10 月進行審理，最高可能被判 10 年徒刑。楊俊偉透過設立顧問公司，委託一些可以接觸敏感資料的美國軍事、政府雇員寫報告，稱這些報告是給亞洲客戶所準備，但實際上，他在作者毫不知情的情況下，把這些報告轉交給中國。美國檢察官指出，楊於 2015 年前往北京時被中國情報人員招攬，當時他正在新加坡國立大學攻讀博士，中國以金錢換取政治報告資料，楊至少已為中國工作 4 至 5 年。《 CNN 》報導稱，楊持續提供中國非公開資料，包括人工智能以及貿易戰相關的資料，楊所成立的假顧問公司收到 400 多封履歷，許多應徵者是經過保安審查可以接觸機密資料的美國軍方成員或政府官員，這些應徵者的資料也被交給中國。據悉，其中一個被招攬的目標，是參與美國空軍 F-35B 戰機發展計畫、可以接觸機密資料的文職人員。美國助理司法部長德默斯（ John Demers ）表示，中國藉著一系列不誠實的手法從一些沒有疑心的美國人手中竊取敏感資料，而楊就是這種行動的核心人物，利用網路和一家假顧問公司，引誘一些中國政府可能感興趣的美國人，利用美國自由開放社會佔便宜。新加坡內政部（ MHA ）今（ 26 ）日表示楊俊偉對新加坡國家安全無直接威脅，美國政府早在 2019 年 11 月通知楊俊偉被捕的情況，新加坡內政部強調公民應遵守他們訪問或居住的國家的法律。新加坡外交部長巴拉克里希南（ Vivian Balakrishnan ）表示，將對身為公民的楊俊偉提供領事協助。