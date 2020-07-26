長江2020年第3號洪水來襲　三峽大壩情況危急

中國南部地區 6 月以來連日暴雨，已長達近兩個月，長江流域接連迎來今年第 1 號、第 2 號洪水，三峽大壩不斷洩洪，引發中下游洪澇災害四起。中國官方今（ 26 ）日上午 10 時宣布，長江上游將迎來 2020 年第 3 號洪水，預計寸灘站 27 日的洪峰流量每秒約5.2萬立方公尺，三峽大壩首當其衝，入庫洪峰水量每秒約 6 萬立方公尺。中國官媒《新華社》報導稱，長江上游持續發生強降雨，導致三峽大壩入庫水流量快速升高，至今天下午 2 點為止，水流速已達到每秒 5 萬立方公尺，達到中國洪水編號標準。對此，中國水利部長江水利委員會水文局今天上午 10 時，正式發布長江上游寸灘江段、三峽入庫洪水黃色預警，預計 27 日晚間起，三峽大壩入庫洪峰流量將達到每秒約 6 萬立方公尺。除上述預警，相關單位繼續發布長江中下游幹流城陵磯以下江段、洞庭湖區、鄱陽湖區、水陽江洪水橙色預警，金沙江石鼓江段、滁河洪水黃色預警，荊江河段洪水藍色預警。受長江流域連日豪雨影響，位在上游的四川省宜賓市敘州區，今天凌晨 1 時 30 分左右出現山坡地崩塌，大量土石沖毀一間廠房，造成至少 2 人死亡。當地政府已成立領導小組，展開醫療等相關工作，並清查全區山坡地。此外，重慶武隆區日前發生山泥傾瀉並形成堰塞湖，當地 25 日晚間再度出現強降雨並發生山坡崩塌，並且堵塞當地的滄河河道，形成水量達 42 萬立方公尺的堰塞湖，當地政府連夜將附近 520 名居民緊急遷移到安全地帶。