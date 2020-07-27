全球確診逾1600萬！拉美病例數超越美加　淪第一大疫區

新冠肺炎疫情持續在多國延燒，截至台灣時間 27 日清晨 6 點，全球已有至少 16151790 人染疫、 646996 人死亡。其中美國雖然仍是確診人數最多的國家，但以區域來看，數據顯示拉丁美洲的確診總數已超過北美(美國與加拿大)，成為全球疫情最慘的地區。
綜合《路透社》等外媒報導，目前拉丁美洲已有 4327160 例確診，約占全球總確診數的 26.83% ，而美國和加拿大則是 4308495 例。
根據約翰霍普金斯大學數據排行，巴西、墨西哥、祕魯、智利都被列入全球前 10 大疫情最嚴重的國家，其中巴西排行第 2 ，已有 240 萬例確診，僅次於疫情最慘的美國。
公衛專家指出，各國官方數據低報確診和死亡病例數的情況相當普遍，特別在檢測量能有限的國家更是如此。世界衛生組織（ WHO ）更表示，過去 5 週全球每週的新增病例都超過百萬例。
不少國家因為出現疫情反彈，只得被迫再度封鎖邊界，令原先已被重創的經濟，再度遭受嚴重打擊。
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