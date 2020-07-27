美軍機再度進逼中國沿岸！較勁意味濃　專家：習要倒霉了

美國近日下令，命中國須迅速關閉駐休士頓的領事館，引爆後續 2 國惡性外交爭競，美國國務卿蓬佩奧更於 23 日的公開演講中，直指中共極權，呼籲全球聯手對抗暴政、捍衛自由；而近期美國軍機亦頻繁出入南海區域，甚至進逼中國沿岸，種種跡象都讓專家分析，習近平恐怕將有大麻煩。
根據中國官媒《環球時報》引述北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（ SCS Probing Initiative ）推特消息，昨( 26 日)下午美軍 P-8A 反潛巡邏機及 EP-3E 電子偵察機，分別從巴士海峽、中國東部海域往中國領海靠近，逼近浙江及福建沿海偵察。其中 P-8A 一度飛至距福建海岸只有 76 公里處，可能為美軍機近期離中國海岸最近的 1 次。
至於另 1 架 EP-3E 電偵機則於 26 日下午 2 點 23 分左右，被發現出現在台灣西南部海域，距離福建省中國領海僅約 106 公里，直到下午 3 點 29 分從巴士海峽往東飛離。而這亦是美軍軍機自本月 15 日來，連續第 12 天在南海或廣東沿海進行偵查或巡弋。
對於美軍艦機的抵近偵察行為，中國國防部新聞發言人吳謙曾於 6 月表示，目前東海、南海的局勢總體穩定，說明域內國家有智慧、有能力、有辦法通過直接談判協商，共護和平。反觀作為域外國家的美國，打著所謂「航行自由」的幌子，頻頻派軍用艦機前來挑釁，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，也破壞了該區的和平穩定。
中國軍事專家宋忠平本月 8 日接受《環球時報》採訪時亦表示，解放軍可以採取抵近攔截的方式，對偵察的美軍機進行干擾，讓對方無法專心工作；同時解放軍也可以在美國軍機靠近時暫停部分軍事活動，降低電磁頻譜信號被截獲的概率。
分析認為，美方近期一連串舉動深具軍事跟政治意義，美國知名政治學家、普林斯頓大學政治學及國際事務教授范亞倫（ Aaron Friedberg ）26日就在推特上表示：「習近平收到備忘錄了嗎？一旦美帝將你視為他們的『敵人』，就開始倒大楣了...他們會動用所有資源與你戰鬥，之後歷任總統也會採取相同的國家戰略」。