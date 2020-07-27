長江「第3號洪水」將至　下游防洪壩被挖空開餐廳、酒吧

▲秦淮河大堤壩體被挖空改建成餐廳。（圖／翻攝自微博）

▲秦淮河大堤壩體被挖空改建成餐廳。（圖／翻攝自微博）

▲秦淮河大堤壩體被挖空改建成餐廳。（圖／翻攝自微博）

中國長江流域近日多個地區降下連日暴雨，昨（ 26 ）日水利部發布「長江 2020 年第 3 號洪水」在上游形成，預計今（ 27 ）明兩日江西北部仍有強降水。長江下游支流的秦淮河水位受影響高漲，江蘇南京市一度啟動防汛一級應急響應，然而當地防洪大壩竟遭到不肖業者挖空開設餐廳，對提防安全造成威脅。綜合中國媒體報導，江蘇省江寧區楊家圩市民公園旁的秦淮河大堤上，有多名違規業者把防洪大壩往內挖空十幾公尺，經營餐廳、酒吧，且這些違建已經營多年。查閱資料，最早在 2014 年南京當地媒體就報導過江寧城市建設集團非法建房出租的情況。當地民眾向媒體反映，這些建築不僅沒有規劃許可，還涉嫌違反多項水利法規，在大壩「肚子裡」營業對安全更是造成隱患。有業者透露，壩體內經常漏水。當地一家餐廳的劉姓業主向中國央廣《中國之聲》表示，當時他看到招商廣告，就和大壩的建築方南京江寧城市建設集團有限公司簽署了租賃合同經營餐廳。一開始合同都很正規，但運營了幾年，被要求整改煤氣設施時，需要江寧城建集團提供材料時卻發現，找不到相關的規劃手續，他才意識到餐廳開在管理區的「紅線」之內。劉先生的餐廳每年要繳交 14 多萬元人民幣的房租。江寧區委、區政府對此表示高度重視，立即進行調查處理，違規的店家已經停業，江寧區紀委監委已介入調查。南京市相關部門在 26 日晚間開始對違建進行拆除，但為避免大堤沉降、位移，暫時保留建築的混凝土框架。