中國新增57例新冠本土病例　新疆就佔41例

新冠肺炎在多國出現疫情反彈，連最初爆發大規模病例的中國大陸，仍陸續有病例傳出，近期新疆、大連等地都出現本土案例，當局不敢掉以輕心，急派國家衛健委團隊赴當地考察、防疫。
中國國家衛健委今( 27 日)通報，昨( 26 日)中國境內共新增 61 例確診，除 4 例為境外移入，剩下 57 例皆為本土病例，分別為新疆 41 例、遼寧 14 例、吉林 2 例，黑龍江、福建日前也現「無症狀感染者」，根據官方數據，疫情擴至 1 區 4 省，累計確診人數已破 250 人。
根據《中新網》等陸媒報導，新疆自 17 日爆出不明感染源的本土病例後，確診人數已達 178 例，其中光烏魯木齊市就有 176 例、喀什地區 1 例(烏魯木齊市輸入病例)、兵團 1 例；現有無症狀感染者 170 例(烏魯木齊市 169 例，兵團第十二師 1 例)；尚有 8795 人正在接受醫學觀察。
至於遼寧大連新增的 14 例本土新冠肺炎確診病例，均為大連市報告的無症狀感染者轉歸確診病例，其中普通型 11 例、輕型 2 例、重型 1 例。新增無症狀感染者 12 例，均為大連市報告病例。當地防疫單位表示，將重點加強大連凱洋世界海鮮股份有限公司員工的核酸和血清抗體的檢測；大連市交通運輸局局長王少成也稱已按照大連市指揮部要求，針對中風險以上區域，對始發途經的公交線路採取截斷、繞行、區內停運等方式運營，地鐵站點進行封閉運營，計程車和網約車繞行、禁行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。