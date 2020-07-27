關閉美國駐成都總領館　中國官方強調從「正門進入」接管

美國政府在當地時間 21 日要求中國於 24 日下午 4 時以前關閉駐華盛頓領事館，24 日下午 4 時 40 分左右正式接管，拆除建築領事館門牌、中國國徽，降下五星旗。中國方面也在 24 日註銷美國駐成都領事館的設立及運行許可，要求領事館關閉。
據中國媒體報導，美國駐成都領事館在 26 日晚間 9 點工作人員拆下門口的館徽，十多輛卡車、調查進入領事館協助撤離。今（ 27 ）日凌晨，領事館門口的名牌被撤下，6 時 18 分，院內的美國國旗降旗，上午 6 時左右館內工作人員都已離開；上午 10 時，領事館正式關閉，中國主管部門隨後從「正門進入」實施接管。
中國官媒《央視》等媒體揭強調正式接管美國駐成都領事館是由「正門進入」，據《休士頓紀事》（ Houston Chronicle ）報導，日前美國指法人員接管中國駐休士頓領事館時，由於三個出入口皆上鎖，因此撬開黑色小門才得以進入。
對此，中國外交部強烈批評，發言人華春瑩在推特上批評美方行徑是「入室竊盜」；外交部發言人汪文斌則正式回應，指休士頓總領館是中國國家財產，據《維也納領事關係公約》、《中美領事條約》美國不得以任何方式侵犯，中方表示強烈不滿和堅決反對。