泰國移工自台返國隔離5天確診　衛生官員：曾在飯店工作

泰國政府新型冠狀病毒（ COVID-19 ）情況管理中心（ CCSA ）今（ 27 ）日通報過去 24 小時共新增 4 起境外移入確診病例，其中包括一名 30 歲、自台灣返回國的泰籍勞工。泰國疫情指揮中心發言人塔維辛（ Taweesin Wisanuyothin ）在記者會上表示境內共累積 3295 例，其中 58 例死亡，126 例仍在接受治療。
據當地媒體報導，泰國疫情指揮中心發言人塔維辛表示， 4 名確診患者有 3 人自美國返回泰國，包括 44 歲女性無症狀患者、25 歲男性（有發燒症狀），以及 21 歲女學生（失去嗅覺）。自台灣返回泰國的 30 歲患者，21 日搭乘 CI831 班機返回泰國曼谷，有腹瀉症狀，在 5 天後確診，據悉曾經在台灣的飯店（ hotel ）工作。
台灣中央流行疫情指揮將於下午 3 時召開臨時記者會說明疫情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。