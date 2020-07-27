美中惡鬥華府會跟台建交？陸學者駁：等同宣戰可能性極低

中國與美國之間的角力越演越烈，在雙方互相關閉領事館之後，關於美國的下一步怎麼走，有些分析認為若美中關係持續惡化，或許不排除將與台灣建交，引起熱論。不過中國官媒《環球時報》採訪的陸籍學者卻聲稱，現在局勢雖然緊張，但與台建交等同直接向中國宣戰，故可能性仍然很低。
《環球時報》 27 日刊載報導，指控美國川普政府因疫情失控、選情危急，而使麥卡錫主義在美國「借屍還魂」，而外界推測川普能在選舉前再打出的 2 張牌-與台灣建交、突襲中國的南海島礁也都不切實際。南京大學國際關係學院教授朱鋒表示，即便中美關係再怎麼惡化，互相關閉大使館和前述 2 項的可能性還是極小的。
朱鋒認為，從事上述行為就等於赤裸裸地對中國宣戰，對美國自己的好處不大，因此他判斷美國不太會主動挑起戰爭，而且，美國的西方盟友未必也都會支持這種反華舉動，因為沒有國家會希望「世界被中美對抗所綁架」。
在美國國內因素方面，報導則指出，雖然有些美國政客「拼命煽動」反華情緒，但其實很多美國民眾早已反感了這種政治操作。何況，中美「脫鉤」必然伴隨著巨大的經濟代價，廉價的中國製產品價格大幅上漲，也大大提高了美國人的生活成本；而對美國企業來說，「脫鉤」意味著要支付企業搬遷的巨額成本，以及失去數十億美元的投資。
既然兩國關係「脫鉤」將是有限的，報導續指，在美國政壇具影響力的大亨和企業高管，將繼續推動一種更為溫和的對華方式，而中國在科學、技術和教育方面正在取得巨大進步，美國和其他西方國家的公民也會希望能分享這些進步的成果。