香港增145例創新高　29日起強制室內外戴口罩、限聚2人

香港近日爆發第三波新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，今（ 27 ）日香港共新增 145 起確診案例，再創單日新增病例新高，連續 6 日單日新例過百。香港衛生署衛生防護中心傳染病主任張竹君表示，新增的 145 例中有 3 例屬於境外移入，142 例為本土感染，全港累計 2779 例。醫管局今新增 2 起死亡案例，累計共 20 例死亡。
香港政府近一步收緊防疫措施，四項新規定包括：餐廳全時段禁止內用；「限聚令」由上限 4 人縮減至 2 人；「戴罩令」擴大至室內室外公共場所皆需配戴口罩；體育館、游泳池等場所暫時關閉。相關措施將從週三（ 29 ）起生效，暫定為期 7 天至 8 月 4 日。
新防疫措施規定，香港地區除特定場所外，餐廳全時段禁止內用，美食廣場負責人、處所管理人必須關閉座位區，但店家可提供外賣、外送服務；店家需安排人員進出入餐廳時測量體溫、提供搓手液；酒吧則必須繼續關閉。限聚令方面，香港公共場所聚集人數不得多於 2 人，但一同居住、搭乘私家交通工具時不受此限制。
公共場所不分室內外強制「戴罩令」方面，抽煙，運動（包括爬山、跑步）也必須配戴口罩，但在吃飯、服藥、身體精神上有疾病者、未滿 2 歲兒童不受「戴罩令」限制。此外，在診所或醫院內看診時，經醫生要求後可脫下口罩。違反規定者，會被罰款 2000 至 5000 港元。
對於「禁足令」或「居家令」香港政務司司長張建宗表示，這是相當嚴厲的措施，等同於實施宵禁，就香港現況而言一定要小心謹慎，不可貿然執行。香港現時民眾自行煮飯的比例較低，若強制停工甚至暫停外賣服務會造成很多人生活上的困難。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。