剛摘下泰國變性佳麗后冠　又動手術變回超帥氣男兒身

2020泰國變性環球小姐選美比賽於21日落幕，去年奪冠的Arm Trithipnipha重返選美比賽現場，卻是一身男裝打扮，在佳麗簇擁的頒獎典禮上格外吸睛，但其實更令人訝異的是，他曾經在短短十年內從男生變成前凸後翹的大美女，又從大美女變回帥氣的小伙子，人生十分精彩。
今年30歲的Arm Trithipnipha在2009年時仍是一名花美男，後來做了變性手術成為大美女。曾在2014年Miss Tiffany蒂凡尼小姐全國第二名，又在去年7月奪得泰國變性選美比賽的冠軍，可說是將美貌在比賽上發揮得淋漓盡致。然而，他卻在賽後短短三個月內重新做手術變回男生，並且傳出要和女友結婚的消息，震驚粉絲。
由於受到社會關注，連原本因為他變性成女生而支持他的粉絲轉為黑粉，批評他的行為。Arm Trithipnipha特別出來表示，自己並非同性戀，也無意打扮成女人，只是想開心做自己。「這就是我，也許會有人喜歡也許有人不喜歡，如果你不喜歡我，那很抱歉，我不是同性戀也不是人妖，我不認為『我』應該單單侷限於性別這個框架。」
「Be yourself in your best way。」他說。而Arm從去年10月拿下假胸部、剪回短髮並停止施打雌性激素，目前喜愛在社群平台分享男生穿搭的他，生活依然快樂自在，並不理會外界眼光，勇敢活出自我。