最後測試階段！美藥廠：新冠疫苗最快年底有望投入使用

新冠肺炎讓全球聞之色變，相關疫苗和治療藥物的研發也在如火如荼的進行中，如今再有好消息傳出，美國國家衞生研究院（ NIH ）及生物技術公司莫德納( Moderna )研發的疫苗已於 27 日進入最後階段的人體測試，順利的話有望於今年底投入使用。
綜合外媒報導，莫德納先後已獲得美國政府生物醫學先進研究與開發局（ BARDA ）共約 10 億美元的援助，這筆資金屬於川普政府為抗疫研發而設置的「神速行動」（ Operation Warp Speed ），莫德納公司所研發的疫苗是繼中國及英國牛津大學的團隊後，再有機會踏入測試最後階段的產品，最後階段的測試共有 3 萬人自願參與。
《 abc NEWS 》指出，有關最後階段測試，將有一半人的受試者接種疫苗，而另一半人則服用安慰劑，研究人員會密切追蹤上述兩組人在日常生活中的感染情況，藉此測試疫苗是否能有效抵抗新冠病毒。
報導稱，若是疫苗研發成功，莫德納公司預計初期每年約可生產 5 億劑，最快明年可倍增至 10 億劑。
除了莫德納，另外還有美國藥廠輝瑞（ Pfizer ）與嬌生（ Johnson & Johnson ）將於本月展開新冠疫苗晚期臨床試驗，英國藥廠阿斯特捷利康（ AstraZeneca ）預計也將於今年夏天展開大規模人體試驗， 並從 BARDA 獲得了新冠疫苗開發所需的資金。
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