自己國家已破10萬人確診！印尼部長呼籲「效法台灣」抗疫

新冠肺炎肆虐全球，東南亞國家印尼的確診人數也已衝破 10 萬，截至發稿時間為止，該國已有至少 100303 人染病、 4838 人死亡。印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（ Luhut Binsar Panjaitan ）呼籲全國上下，要效法台灣、德國、俄羅斯，以成功對抗新冠肺炎。
綜合印尼媒體報導，盧胡特在近日出席活動時指出，新冠肺炎疫情期間，最重要的是各界必須凝聚力量，團結抗疫，而這也是台灣、德國、俄羅斯等國成功的原因。
盧胡特並聲稱，當前最重要的不是相互指責，而是民眾團結、上下一心以抗疫，並藉著出色的團隊合作，讓政府各項恢復國民經濟的計劃和措施都更加落實，並使印尼全國都朝更好的方向前進。
擁有約 2.8 億人口的印尼，島群眾多，幅員遼闊，是全球第 4 人口大國，也是東南亞最大經濟體，因此若新冠疫情在該國大爆發，勢必對區域會造成不小的衝擊。為了逐步恢復經濟，雅加達當局從 7 月起就開始鬆綁，但疫情卻出現反彈，近期每日的通報病例都逾千例。而且由於印尼的篩檢率在全球排名不高，外界認為真實的染病和死亡人數應該更多。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。