中國不含港澳地區過去 24 小時新增 68 起新型冠狀病毒（ COVID-19 ）確診病例，其中 64 為本土感染，中國官方累計 8 萬 3959 例、4634 例死亡。湖北省武漢市是最早爆發疫情的地區，香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，武漢市官員隱匿疫情爆發初期實情。
香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨（ 27 ）日接受英國廣播公司《 BBC 》節目訪問表示，他相信武漢市官員曾隱瞞 COVID-19 爆發初期的規模，當地官員本應該通報，卻不被允許上報。
1 月 18 日，袁國勇以中國國家衛生健康委員會高級專家組成員的身分，前往武漢調查疫情、防控措施，同行的還有中國工程院院士鍾南山。他回憶當時團隊抵達武漢華南海鮮市場時，現場已被完全清理，使得團隊無法確認是何種生物將病毒傳染給人類。
袁國勇 3 月初返回香港後，在港收集 452 名香港居民的血液樣本，發現其中 17 個樣本帶有新型冠狀病毒抗體，佔樣本總數 3.8%，並在醫學期刊上《刺胳針》發表研究。研究發現的抗原陽性比例，相較湖北當時通報的案例（ 6 萬 7802 例／總人口約 5850 萬）要來得高出 32 倍，這項發現甚至被官媒《環球時報》批評，稱袁國勇是美國的幫手，這項研究是為了幫助華盛頓。
袁國勇藉著在深圳發現確診案例，推測病毒出現「人傳人」的情形，並明白病毒傳播速度之快，可以跟著人搭乘飛機到達數千英里之外的城市，然而當局卻淡化疫情嚴重性。袁國勇以 SARS 期間的經驗表示，如果沒有把握好每分每秒，後果將非常嚴重。
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