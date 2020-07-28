河南中學出現奇葩文宣　直稱「貞潔女子」的後代更聰明

中國大陸河南 1 所中學，近日被踢爆在校內公佈欄裡出現 1 張爭議文宣，上頭明文寫著「貞潔女子的後代更聰明」等字眼，還強調經過科學證實，在微博上引起熱議，也遭批評帶有濃厚的歧視意味。校方出面澄清，確有該張文宣存在，但與校方無關。
根據陸媒《澎湃新聞》報導，出現在河南省鞏義市夾津口鎮之樸中學操場佈告欄的這張文宣，內容主要為性別教育，稱穿著暴露、墮胎、婚前性行為等行為有害，並從多個方面「論證」了這些行為的害處，還特別加上「研究指明」等字樣，強調有科學論述的根據。
其中，文宣裡提到最讓中國網友傻眼的，是其宣稱貞潔女子生育的後代更聰明，一個女性如果不出軌，婚後生下的孩子，其智商通常會比她本人高 20 幾個點，反之則會高基因多樣性，很可能會有各種千奇百怪的遺傳疾病。
之樸中學校長喬世卿接受陸媒訪問時表示，之樸中學所使用的操場由夾津口鎮管轄，並非學校所有；操場圍牆上的確存在網傳宣傳欄，但該宣傳欄的裝設與學校無關，也不清楚為何該文宣會出現在佈告欄裡。
文宣在網路上曝光後，不少中國網友都在下方留言，有人痛批：「一看就是沒科學常識的男人寫的」、「這和生不出兒子賴女性一樣，愚昧又無知」、「教育要講究方式方法，尤其是青少年性教育。這種方式我認為欠妥」、「這學校的生物老師看得下去？這是反智了吧」。但也有人跳出來緩頰，留言說：「我也感覺挺正能量的，就是方式表達上有問題」、「用意是好的，方式可能會有很多人接受不了，會被噴」、「話是粗糙了點，但道理不粗糙」。