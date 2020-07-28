BBC「蛋炒飯」主持人回應了！澄清「這點」讓網友息怒

The China Post報導，馬來西亞網紅Uncle Roger週六在推特PO出與BBC美食頻道主持人赫莎（Hersha Patel）見面，談論關於去年BBC Food錄製如何做「蛋炒飯」的爭議影片。
Uncle Roger於7月8日YouTube頻道上傳一則影片近日爆紅，影片中他吐槽廚師赫莎製作蛋炒飯的方式，像是用濾網幫米瀝水、用英式茶杯量米、沒有火的爐子炒飯等等，違反亞洲人對於蛋炒飯製作方式的理解，引起網友熱議。
網友紛紛留言回應：「各位先生女士，這是在教你『不要』這樣做蛋炒飯」、「每個亞洲人都知道炒飯要用隔夜飯」、「BBC主持人：『這集教你如何惹怒亞洲人。』」
隨後，Uncle Roger週六轉推赫莎貼文，附上兩人談話影片，文內寫道，「最新進展：Ungle Roger和BBC製作蛋炒飯的女士@hershapatel1合作。」
另一方面，赫莎推文寫道，「致我的新朋友／酸民，＠MrNigelNg與我花了一下午的時間討論關於我製作蛋炒飯的『罪行』」。
影片中，Uncle Roger表示剛剛才和赫莎享用晚餐，呼籲網友別再欺負赫莎，「請不要在Instagram上發布任何冒犯的內容。否則，羅傑叔叔會去找你。」
赫莎則反駁道，「我被酸民嗆爆了，當時我只是做我的工作，照著BBC給的食譜製作，我知道怎麼炒飯。」
最後，Uncle Roger預告下一支影片內容赫莎將會示範炒飯的「正確」作法，要大家敬請期待。