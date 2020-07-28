李顯龍御用「魔法杯」爆紅　網揭喝了有這神奇功效

▲新加坡大選在前陣子落幕，李顯龍再次獲得連任。有趣的是，他在此次選舉中討論度最高的竟然不是他的政見，而是他隨身攜帶的藍色瓷杯在網路意外爆紅。（圖／翻攝自推特）

新加坡大選在前陣子落幕，李顯龍再次獲得連任。有趣的是，他在此次選舉中討論度最高的竟然不是他的政見，而是他隨身攜帶的藍色瓷杯在網路意外爆紅。眼尖的網友發現，這杯子似乎有「語言切換」的功能，紛紛追問：「哪裡買得到？」而在近日，有店家成功將這款「魔法杯」如法炮製地做出來並在網路販賣，引起星國網友們一陣瘋搶。

▲近日，有店家將這款「魔法杯」如法炮製的做出來並在網路販賣，引起星國網友們一陣瘋搶。（圖／翻攝自臉書）

李顯龍在此次選舉中靠著許多充滿魔性的搞笑時刻成為話題王，成功與年輕世代拉近距離。最讓人印象深刻的，無疑是在4月3日一場記者會中，當他向大眾說明疫情情況與防疫措施時，被眼尖的網友發現，每當他從一個神秘的藍色瓷杯中喝過一口水後，就會忽然切換到另一個語言，整場記者會他一共切換了四種語言，讓網友直呼這杯子有魔法，紛紛跪求：「我也想買一個」。在網友追查下，發現這個杯子來頭不小，從2014年就一直被李顯龍隨身攜帶著，出現在大大小小的記者會上。

▲近日，有店家將這款「魔法杯」如法炮製的做出來並在網路販賣，引起星國網友們一陣瘋搶。（圖／翻攝自臉書）

近日，一間新加坡的設計公司Supermama成功複製了總理御用的魔法杯，並強調，瓷杯上的花紋都是在日本手工繪製，數量有限。魔法杯推出三天後，已經賣出80個，每個售價38美元（約新台幣294元）。店家表示，九月將再重新進貨100個，沒有搶到的網友們可以現在上網進行預購。