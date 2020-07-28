疫情衝擊、美中衝突升溫　日本補助企業加速「脫中國」

由於新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情、間諜行為以及香港、新疆人權議題，美國與中國雙方關係緊張，加上雙方互相關閉總領事館、美國限制華為等中國企業，加速了美中商業脫鉤，日本方面，本土企業因為受到疫情影響產業供應鏈，加速「脱中國」的行動。
據日本媒體報導，自 COVID-19 疫情爆發以來，至少有 87 家日本企業，包括大公司接受政府補助，將生產線從中國撤回國內，或是移往東南亞國家。其他與中國有業務往來的日本企業也可能也被迫做出選擇。
日本日用品生產商愛麗思歐雅瑪 （アイリスオーヤマ）在中國遼寧省大連的工廠以及江蘇省蘇州工廠負責生產口罩，該公司的公關辦公室向日媒表示，因為現在下訂蛋至中國交付都需要時間，因此無法順利的出口產品。明治集團旗下的明治製菓也表示，由於供應商依賴外部（包括中國企業），分散生產線能夠減輕供應鏈的風險。
日本經濟產業省針對生產據點過於集中，或對國民健康生活密切相關的產品或原料企業實施補助金制度，總金額約 574 億日圓，輔導其轉移生產地至日本國內，其中包括夏普（ Sharp ）、塩野義製藥等 57 家企業。
日本貿易振興機構（ JETRO ）還資助總金額約 100 億日圓，協助企業將生產基地移至東南亞，包括信越化工、東洋紡、光學儀器製造商 HOYA 等 30 多家企業。
日本第一生命研究所首席經濟學家西濱徹表示，如過僅僅是病毒的問題，那麼疫情趨緩很可能就會穩定供應鏈，但在中國除了安全保障上的問題之外，自由、民主和人權等基本價值受到質疑也是現存的疑慮。
美國現今對於 5G 及國安家安全議題的態度，以及國會推行香港、新疆人權法案，針對壓迫人權的 11 家中國企業實施禁令。澳洲智庫報告所列出涉及使用新疆非法勞動生產零件的跨國公司中，也包括許多日本企業。面對美中衝突，日本政府有些進退兩難，內閣官房長官菅義偉表示，日本可能不得不選邊站；維持美日盟友關係，同時中國維持穩定外交將會是未來的課題。